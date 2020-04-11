Апрель 11th, 2020

Как победить похмелье всего за час

Веселые вечеринки и встречи с друзьями часто приводят к тому,что на следующий день человек чувствует себя плохо. Как справиться с этим состоянием всего за час,рассказали опытные врачи.

Самые неприятные симптомы похмелья — это головокружение, тошнота, легкий озноб и сильная головная боль. Все эти ощущения можно облегчить. В первую очередь, сразу после пробуждения выпейте не менее 2 стаканов чистой воды.

Если вы чувствуете признаки отравления, обязательно примите несколько таблеток активированного угля. Если у вас нет приступов тошноты, то можно выпить стакан любого газированного напитка. В случае сильной головной боли также примите таблетку аспирина и снова лягте в постель примерно на 20 минут. Затем, если есть возможность, выпейте стакан горячего куриного или мясного бульона. Любые напитки лучше употреблять в охлажденном виде.



Медики настоятельно не рекомендуют выбирать кофе и другие напитки, содержащие кофеин. Примерно через час после приема препаратов примите контрастный душ. Он поможет прийти в себя и улучшит состояние. Врачи не советуют в состоянии похмелья весь день лежать в постели — напротив, нужно много двигаться.