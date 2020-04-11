Апрель 11th, 2020 Израильские ученые за 10 дней создали аппарат, который может спасти миллионы жизней при пандемии

Созданный в Израиле базовый аппарат искусственного дыхания под названием AmboVent проходит лабораторные испытания. Испытания проводятся в лаборатории Еврейского университета при больнице «Хадасса Эйн-Керем».



Ученые ранне проводили тестирование аппарата на свиньях: это животное выбрано потому, что близко к человеку по ряду анатомических показателей. Итоги тестов были признаны успешными.





Базовый аппарат был сконструирован за десять дней. К его созданию подтолкнула ситуация в стране и мире с нехваткой аппаратов искусственного дыхания.



AmboVent стоит всего 500 долларов и, как полагают создатели, поможет врачам и пациентам в странах третьего мира. Его смогут использовать в ситуации, когда финансовые возможности не позволяют обзавестись стандартными аппаратами искусственного дыхания. Также предполагается, что это изобретение поможет минимизировать последствия гуманитарной катастрофы в случае глобальной эпидемии.



Основной деталью является насос амбо в комбинации с автоматическим приводом и «умной» компьютерной системой.



Израильские разработчики безвозмездно передали разработчикам и инженерам всего мира научно-технические данные аппарата. На данный момент известно, что не менее двадцати стран выразили крайнюю заинтересованность в изобретении. Предполагается, что первые промышленные образцы аппарата будут созданы в Израиле через две недели и направлены в эти страны, где пройдут испытания в соответствии с законодательством и медицинскими стандартами государств. Как считают в Израиле, после завершения всех этих стадий уже через два месяца можно наладить массовое производство аппарата. Предполагается, что этим займется завод в Гватемале.



Главная задача механизма заключается в бесперебойном насыщении кислородом легких человека. В ходе испытаний аппарат поддерживал жизнь свиньи в течение продолжительного времени.



Всего проведено три испытания аппарата, все они признаны успешными. Испытания прошли по стандартам, установленным комитетом по этике экспериментов на животных.



Пандемия коронавируса выявила неспособность почти всех стран мира обеспечить потенциальных заболевших аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ).



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