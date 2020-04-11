Апрель 11th, 2020

Эрдоган блокировал поставки медоборудования в Израиль

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заблокировал поставку медицинского оборудования, приобретенным израильтянами, чтобы помочь стране в борьбе с пандемией смертоносного китайского коронавируса COVID-19, вот уже несколько месяцев бушующей по всему миру.



Так, для разблокировки поставок Эрдоган требует, чтобы такое же количество медоборудования передали палестинцам, сообщает интернет-издание The Times of Israel.



Стоит отметить, что израильское правительство не имеет никакого отношения к соответствующей закупке, с разрешения турецких властей происходившей за частные средства простых израильтян.



Израильские власти возмущены требованием Эрдогана, назвав его пропагандистким, поскольку правительство уже разрешило всем желающим передавать в Палестинскую автономию любое медицинское оборудование.



Ящики со средствами индивидуальной защиты и оборудованием, произведенным в Турции, на данный момент хранятся на одном из стамбульских складов. Оборудование предназначалось для использования в израильских медучреждениях, в том числе в медицинском центре » Шаарей Цедек», что в Иерусалиме.

http://mignews.com/news/disasters/world/110420_94504_78712.html