Апрель 11th, 2020

Эмили Ратаковски удивила поклонников не типичным фото

Эмили Ратаковски востребованная модель и красивая женщина.А так же обладательница титула «Самая желанная женщина планеты-2014». Популярность среди кинозрителей получила после исполнения главной роли в картине «Исчезнувшая», а также после участия в телешоу «Проект Подиум».

О красотке заговорил весь мир, когда та снялась в клипе Robin Thicke. В кадре Ратаковски появилась голой.

Затем были эротические съемки для обложки GQ и календаря Sports Illustrated. В 2014 году Эмили заняла четвертое место в рейтинге самых сексуальных женщин планеты. В том же году Ратаковски назвали самой желанной женщиной.

С 2018-го года Эмили замужем за Себастьяном Беар-Макклардом. Себастьян является голливудским продюсером. Именно он спродюсировал фильмы «Доброе время» и «Бог знает что». Помимо продюсирования, он снимается в кино: Себастьян появлялся в таких фильмах, как «Меньшинство», «Сила окружения» и короткометражный фильм «Крылья буйвола».

Эмили обладает великолепной фигурой и никогда не против сняться обнаженной. Такие фото всегда вызывают повышенный интерес в сети.

Но сегодня,на странице Эмили ,появилось совсем даже не типичное фото-она с мужем в кровате,но укрытые одеялом до подбородка. Это очень не похоже на обычные фотосессии актрисы,но,тем не мене ,очень мило.