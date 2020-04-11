Эбигейл Рэтчфорд восхитила аппетитными формами в откровенной фотосессии

Эбигейл Рэтчфорд заработала свои деньги исключительно благодаря внешности.
В детстве она мечтала стать великой футболисткой. Однако в планы девушки вмешались проблемы со здоровьем: у Эбигейл обнаружили астму, поэтому ей пришлось завязать с футболом. Также в школьные времена она входила в команду чирлидеров.
Тогда Эбигейл завела страницу в Instagram и начала публиковать откровенные фото – в купальниках, в нижнем белье, в пикантных нарядах.
Тут-то популярность и настигла ее. Количество подписчиков превысило несколько миллионов, а саму Эбигейл Рэтчфорд начали приглашать на съемки для мужских журналов и модных брендов.
И это неудивительно – с такими данными, как у этой девушки, вряд ли стоит заниматься чем-то еще.
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