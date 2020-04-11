Апрель 11th, 2020

Дочь Оли Поляковой сбежала из дома

С подростками всегда тяжело. Особенно на карантине,когда они лишены привычных развлечений. Это уже почувствовали на себе многие родители и звезды-не исключение.С этой проблемой столкнулась ,в частности,Оля Полякова.

На карантине певица пребывает на даче вместе со своей семьей. По словам суперблондинки, сидеть сутки напролет с детьми оказалось для нее реальным испытанием.

Наиболее сложно ей ужиться со старшей дочерью Машей, о чем Оля рассказала в прямом эфире с Анной Седоковой. При этом, говорит суперблондинка, сидеть дома с детьми непросто.

«Я когда приехала домой, села с детьми, я поняла, что не умею с ними общаться. Я умела их на ручках подержать, поцеловать, а 24 часа в сутки заниматься детьми и еще их развлекать – это сложно», — рассказала Полякова.



«Я вчера у Маши сигарету нашла. Вейп. Сейчас я его тоже курю. Я говорю: вчера моя дочка бросила курить, а я начала! Она вчера сбежала из дому на квадроцикле куда-то за три километра и обозвала маму плохим словом. Поэтому я забрала у нее все гаджеты и закрыла ее в комнате. И она там сидит», – поделилась Оля.