 
 
Апрель 11th, 2020

Десять новорожденных детей заразились коронавирусом от сотрудников роддома

По меньшей мере десять новорожденных детей в румынском городе Тимишоара заразились коронавирусом от сотрудников роддома. Об этом сообщает издание The Mirror.

Проведенное властями расследование показало, что матери этих детей не были заражены смертельно опасной инфекцией. Чиновники сделали вывод, что новорожденные подхватили коронавирус от медицинского персонала. У младенцев не проявлялось никаких симптомов заболевания.

Одна из матерей рассказала, что сотрудники больницы не носили защитных масок. «В последние два дня мне казалось, что я живу в фильме ужасов», — пожаловалась она.

Всех новорожденных, кроме одного, отправили на самоизоляцию домой.

Category: Мир, Новости ﻿
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