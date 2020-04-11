Апрель 11th, 2020

Даша Астафьева снялась в пикантном образе

Даша Астафьева-очень востребованная модель. Ее красота вдохновляет фотохудожников на создание замечательных образов. Тем более,что Астафьева не стесняется сниматься обнаженной и считает это особым исусством.

Даже сейчас,во время карантина,у Даши есть достаточно модельной работы. Результатами одной из сьемок Даша поделилась в своем аккаунте.

Сьемки проводились для букмекерской конторы. На одном из кадров звезда стоит рядом с бывшим чемпионом UFC в легком и полулегком весе, ирландским бойцом Конором Макгрегором. На других фото Даша позирует в пикантных черно-желтых костюмах. Астафьева отметила в Instagram, что фотосессию провела Соня Плакидюк.

Стоит отметить, что это не первое фото Астафьевой с Макгрегором. В октябре 2019 года певица показала снимок, где ее обнимает ирландский спортсмен.