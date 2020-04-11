Апрель 11th, 2020

Белла Хадид снялась полностью обнаженной

В сегодняшних суровых условиях модельная работа выглядит по новому. Уже нет огромного количества сьемок по всему миру с десятками осветителей,гримеров,костюмеров и режисером. Сейчас надо быстро адаптироваться и делать работу персонала самостоятельно ,у себя дома или потерять работу вообще.

Белла Хадид-одна из тех девушек,которая хочет быть моделью любой ценой. Уже давно не секрет,что Белла сделала несколько пластических операций,чтобы соответствовать стандартам модельного мира.

И это принесло свои результаты. Много лет Белла была в числе самых дорогих топ-моделей. Но теперь условия изменились и у Беллы нет выбора.

Видимо поэтому последняя ее фотосессия выглядит так странно и ,как будто,не профессионально. Но,скорее всего,это просто адаптация к новым условиям шоу-бизнеса. Ведь сейчас все более востребованными становятся не профессиональные модели с стандартными параметрами и длинными ногами,а обычные девушки ,абсолютно разного веса и роста.

Белла Хадид решила не выпадать из обоймы и быстро набрала 10 кг. С домашним мейк-апом и на фоне увядшего букета,Белла выглядит как обычная девушка из народа. Что и требовалось по условиям задачи.