Апрель 11th, 2020

Аваков уже не верит в политическое будущее Зеленского: аналитик объяснил неожиданную реакцию главы МВД



Политический аналитик Павел Нусс в своем блоге пишет о том, что, когда пятый президент Порошенко вступается за неприкосновенность конституционных прав и свобод преследуемых новой властью активистов, патриотов, ветеранов, волонтёров, это воспринимается уже нормой, как должное, и, возможно, это правильно.



Павел Нусс подчеркивает, Порошенко – наш лидер, на которого мы возлагали и продолжаем возлагать не только большие надежды, но и роль щита, но вот, когда действующий министр МВД Арсен Аваков раскритиковал Госбюро расследований за обыски и подозрение Татьяне Черновол, которая выдвигала свою кандидатуру от партии «Европейская Солидарность» на парламентских выборах, это вызывает удивление и уважение. И это также справедливо. Но, вопрос «зачем он это делает» остаётся для многих открытым.



По мнению аналитика, по всей видимости, сам Арсен Борисович уже и не верит в политическое будущее Зеленского и его окружение, и такой реверанс в сторону оппозиции с неприкрытым наездом на одного из руководителей ДБР бывшего адвоката Януковича Бибикова – сигнал о готовности к тонному сотрудничеству уже с вновь пришедшей на Банковую , в недалеком будущем, командой. Иными словами, Аваков в очередной раз показывает свою дальновидность.