 
 
Апрель 10th, 2020

Жители Индии проснулись и увидели гималайские вершины из-за остановки промышенности в стране


Жители индийской Джаландхары в начале апреля 2020 года проснулись и пришли в недоумение от невероятной картины, которую многие увидели впервые в жизни. Перед ними предстали во всей красе вершины Гималаев.

Дело в том, что из-за введенного в связи с эпидемией коронавируса 11-дневного карантина, воздух очистился, и жители Джаландхара увидели покрытые снегом гималайские хребты. Введенные властями ограничения затронули движение транспорта и работу фабрик, что благоприятно отразилось на окружающей среде.

Нескрываемое удивление и восторг у местных жителей, и, пожалуй, всего мира вызывает тот факт, что эти вершины находятся за сотни километров от Джаландхары. При этом не нужно бинокля, чтобы рассмотреть и восхититься красотой Гималаев.

Ранее NASA обнаружило значительное снижение выбросов в атмосферу над территорией Китая. Выбросов стало на 10-30% меньше, чем в прошлые годы.

Источник: https://kukmor.livejournal.com/3081652.html

Category: Мир, Новости ﻿
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