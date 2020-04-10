Апрель 10th, 2020 Япония оказалась на грани «взрыва» второй волны эпидемии коронавируса



Правительство Японии вчера ввело режим чрезвычайной ситуации в семи префектурах. Такое решение было принято впервые в послевоенной истории Японии.



Причиной для объявления чрезвычайно ситуации стало рекордное число заболевших в Японии за сутки — более 500 человек. Корреспондент.net рассказывает подробности.



Япония в ожидании коллапса медицины



Япония расположена в регионе первичного распространения коронавируса, но до последнего не закрывала границу с Китаем, ожидая визит китайского лидера Си Цзиньпина в начале апреля и не вводила карантин, надеясь на проведение Олимпиады-2020 в установленный срок.



В Японии было всего несколько десятков подтвержденных случаев заражения коронавирусом, когда молодая медсестра с больным горлом села на автобус до города Осака, где пошла в ночной клуб на выступление популярной группы по случаю Дня святого Валентина.



Менее чем через две недели у нее нашли коронавирус, и власти немедленно предупредили об этом всех, кто в тот вечер находился в том же клубе. Вскоре коронавирус был выявлен в других подобных клубных заведениях города.



Их посетители и лица, с которыми они контактировали, прошли обследование и сдали анализы, а чиновники департамента здравоохранения попросили их всех оставаться дома. Всего из числа посетителей клубов 106 оказались инфицированными.



Менее чем через месяц после этого губернатор префектуры Осака объявил, что вспышка инфекции прошла. Власти заверили, что приняли необходимые меры для предотвращения эпидемии.



Тогда Япония удивила эпидемиологов всего мира тем, что ей удалось избежать таких трагических ситуаций, как в Италии или Нью-Йорке, не прибегая к жесткому карантину, который сейчас разрушает экономики по всему миру, и массовому тестированию, отмечает New York Times.



Однако 26 марта министр здравоохранения Кацунобу Като сообщил о надвигающейся на Японию второй волны жестокой эпидемии.







Японские школы закрыты уже месяц, а все крупные мероприятия отменены, но в целом жизнь японцев не изменилась: они собираются в парках любоваться сакурой, ходят по бутикам и ресторанам.



Пока в других частях мира отмечается быстрое развитие пандемии, госпитали переполнены, и много людей умирает, в Японии с ее населением в 127 миллионов человек подтверждено около четырех тысяч случаев заражения коронавирусом, причем одна тысяча случаев была зарегестрирована только с 4 апреля.



За все время эпидемии в Японии от COVID-19 скончались 92 человека или около двух процентов всех выявленных в стране зараженных. Это один из самых низких в мире уровней смертности, несмотря на большое число пожилых жителей.



Япония сделала только около 30 тысяч тестов. При том, что она способна делать 7,5 тысячи тестов каждый день, делает только около тысячи. То есть, реальные масштабы эпидемии в Японии неизвестны.



Директор департамента управления кризисами в Японском государственном институте общественного здоровья Томоя Сайто объясняет, что тесты проводят только тем, у кого в течение нескольких дней наблюдается серьезные симптомы коронавируса, чтобы госпитализировать только «тяжелых» пациентов и не истощать медицинские ресурсы.



Кроме того, специалисты отмечают особенности японской коммуникационной культуры. Здесь приняты поклоны вместо рукопожатий, а публичные объятия не практикуются даже между влюбленными парами.



Еще одной особеностью японцев, которая могла стать причиной плавного развития эпидемии, это гигиена как образ нормы. К примеру общественные туалеты, которые славились на весь мир своей технологичностью, продвинулись еще дальше: инфракрасный датчик среагирует на руку, если посетитель захочет поднять сиденье или крышку для мусора.







Среди других особенностей можно назвать привычку японцев часто носить маски на лице, например из-за аллергии на цветущие растения, которая в Японии распространена, или по причине несвежего вида по утрам.



Кроме того, около 90 процентов всех дверей в публичных местах — раздвижные. Это архитектурная особенность в Японии сохранилась из древних веков.



В то же время, у японцев есть культурные особенности, которые, наоборот, могут стать причиной распространения инфекции. Это пирушки с коллегами после работы и другие коллективные застолья, где принято есть из одного блюда и даже пить из одного стакана.



При этом отправить сотрудников на удаленку позволили себе только гиганты уровня торгово-производственных корпораций, остальные работают в обычном режиме. Только 5,6 процента опрошенных стали работать из дома.



Теперь же в Токио и Осака стремительно растет число зараженных, у которых невозможно определить источник заражения. Как отмечает местное издание Майнити симбун в редакционной статье, «Япония находится на грани «взрыва эпидемии».



Режим чрезвычайной ситуации в Японии будет иметь свою специфику. С одной стороны, объявление режима ЧС позволит властям на местах требовать от граждан не выходить на улицу, отказываться от массовых мероприятий, соблюдать требования гигиены.



С другой стороны, никаких QR-кодов для выхода на улицу, штрафов и других карательных мер за невыполнение этих предписаний не предусмотрено: расчет сделан на традиционную дисциплинированность японцев.



В понедельник премьер Японии Синдзо Абэ заверил, что «в отличие от зарубежных стран, закрытия городов не будет». При этом об общенациональном локауте речь не идет — режим ЧС затронет столичный регион Токио и шесть префектур.



Если ничего не предпринять, велика вероятность коллапса медицинской системы, при котором больницы не смогут принимать тяжелобольных, говориться в статье. Издание отмечает, что реакция государства и местных администраций была запоздалой.



Накануне токийские отели начали принимать пациентов, у которых заболевание коронавирусной инфекцией протекает в легкой форме.



По мнению специалистов, чтобы предотвратить взрыв эпидемии, контакты необходимо сократить на 80 процентов. При этом пресса призывает не отказываться от занятия спортом на свежем воздухе и прогулок в безлюдных местах, чтобы избежать чувства безнадежности.



Помимо вопросов борьбы с пандемией еще одной острой темой становятся последствия предстоящего введения режима ЧС для третьей экономики мира и второй экономики Азии.



После сообщений о готовящихся новых карантинных мерах курс иены по отношению к мировым валютам пошел на спад.



Осознавая тяжесть последствий эпидемии, премьер анонсировал беспрецедентный по своим масштабам пакет антикризисных экономических мер на триллион долларов. Это эквивалентно около 20 процента ВВП Японии.



Средства, в частности, пойдут на поддержку бизнеса и денежные выплаты тем, чьи доходы резко сократились из-за ограничительных мер в связи с пандемией.



https://cursorinfo.co.il/koronavirus-posledniye-novosti/yaponiya-okazalas-na-grani-vzryva-vtoroj-volny-epidemii-koronavirusa/ Гарри и Меган отказались ехать на вручение Оскара.

Гарри и Меган отказались ехать на вручение Оскара. В Германии появится свой космодром

В Германии появится свой космодром В китайской провинции Хубэй запретили движение пешеходов и транспорта — умерших складывают возле домов

В китайской провинции Хубэй запретили движение пешеходов и транспорта — умерших складывают возле домов Лукашенко променял российские кредиты на китайские



