Апрель 10th, 2020 Всемирным автомобилем 2020 года стал кореец



Результат стал полной неожиданностью для всех

Автомобиль года 2020 довольно престижная награда. За нее не прочь побороться самые именитые автопроизводители, при этом в этом году результаты поразили даже самых заядлых автомобилистов.



В этом году, единственный раз за последние 16 лет итоги подводились в интернете, а не на самом автошоу с пафосными речами, шиком и шампанским, которое льется рекой.



Этот конкурс стал довольно неожиданным в этом году во всех смыслах, так не только голосование проводилось онлайн, но и впервые в истории конкурса призовое место занял кореец, а именно Kia Telluride. Данный автомобиль пока нельзя купить на просторах Украины.



При этом исход шоу оказался неожиданным, как для экспертов, так и для самих зрителей данного мероприятия. Так, зрители склонялись к тому, что победу одержит новенький японский кроссовер Mazda CX-30.



По дизайну выиграла японская компания с многолетней историей, которая покорила людей своим обновленным дизайном автомобиля Mazda 3.



Неожиданный поворот случился еще в двух номинациях. Лучший спортивный автомобиль и лучший люксовый автомобиль достались новинке Porsche Taycan. Причем если Porsche и роскошь — это слова, которые сочетаются в голове людей уже несколько десятилетий, то вот электромобиль в категории суперкаров это настоящая неожиданность. При этом Taycan уже можно купить в Украине от 2.800.000 гривен.



Лидером в категории лучший автомобиль года для города снова стал кореец, а именно — Kia Soul EV. Новенькая машина из салона обойдется вам примерно в 30 тысяч долларов. И что немаловажно, она доступна для покупки в Украине.



При этом стоит отметить, что по количеству титулов «Всемирный автомобиль года», пока лидирует марка Volkswagen. Данная марка четыре раза завоевывала первое место, впервые в 2009 году — Golf VI, 2010 — Polo, 2012 — UP!, 2013 — Golf VII.



Также премию автомобиль года дважды удалось завоевать компании Audi, с моделью A6 в 2005 году и A3 в2014. Новинки от Jaguar F-PACEи I-PACE завоевали свои титулы в 2017 и 2019) годах соответственно. Mazda становилась победителем дважды, с моделями Mazda 2 в 2008 и Mazda MX-5 в 2016. Единожды титул авто года завоевал BMW 3-й серии в 2006, Lexus LS460 в 2007, Mercedes-Benz C-Class в 2015, Nissan LEAF в 2018 и Volvo XC60 в 2018. Американские эксперты составили рейтинг самых дешевых и надежных в обслуживании авто

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