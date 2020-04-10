Апрель 10th, 2020

В Египте археологи нашли мумию гуманоида

Археологи регулярно проводят новые раскопки в Египте . Иногда их находки поражают и удивляют.

Не так давно там была найдена гробница с многочисленными мумиями, но одна из них сильно отличалась от других. Изображение лица больше похоже на инопланетное существо, чем на человека. Находка сильно поразила исследователей, так как египтяне всегда рисовали лица очень натуралистично.

Эксперты установили, что гробница была сооружена приблизительно в 323 г. до нашей эры. Теперь им предстоит выяснить, человек или инопланетянин лежал внутри. Ответ подскажет подробная ДНК экспертиза.

Уфологи найденной мумии очень рады. По одной из их гипотез, древние египтяне получали информацию и технологии от внеземных цивилизаций. Так, на стенах гробниц часто изображались необычные летательные аппараты и другие конструкции.

Эксперты считают, что делать вывод о внеземном происхождении пока рано: гуманоид может быть розыгрышем шутников, так как гробницу могли вскрывать ранее, чтобы забрать сокровища.