Апрель 10th, 2020

В Англии человек с помощью металлоискателя откопал клад стоимостью 2.6 миллионов долларов

Мечта о том, чтобы отыскать клад, наверняка посещает любого человека.Но случается ,что обычный металлоискатель приносит миллионы.

Когда любитель поиска с металлоискателем Эрик Лоуэс услышал сигнал своего прибора, он подумал, что наконец-то отыскал потерянный его другом молоток.

Вместо этого он откопал клад всей своей жизни. В итоге в поле под деревенькой Хоксн нашлись: серебряные ложки, золотые ювелирные изделия, а также много золотых и серебряных монет.

После того, как Эрик набил сокровищами два мешка, он-таки позвонил экспертам-археологам. В итоге они подняли 14865 римских монет и 200 предметов (посуда, украшения из серебра и золота) – периода 460 года нашей эры.

Как предположили историки, клад был закопан римской семьей, спешно покидавшей Британию после разгрома войск империи. Клад оценили в 2,6 млн долларов.

Хокснский клад был передан государству, после чего был объявлен национальным достоянием страны. Теперь он является частью экспозиции Британского музея и ежегодно привлекает внимание тысячи посетителей.

В соответствии с законом, правительство Англии выплатило счастливцам полную стоимость найденного клада. Потерявший в полях молоток фермер и Эрик Лаус разделили между собой денежное вознаграждение.