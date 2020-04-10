Апрель 10th, 2020

Убивает вирус за 48 часов: препарат от чесотки дает надежду в борьбе с коронавирусом









Newsru.co.il передает: «Австралийские ученые обнаружили медикамент, который может уничтожить генетический материал вируса Sars-CoV-2 за два дня, — сообщает немецкий журнал Focus. — Речь идет о ивермектине, средстве, которое изначально использовалось для борьбы со вшами, чесоткой и онхоцеркозом (заболевание, вызываемое гельминтами — Прим. ред. )».



«Мы обнаружили, что уже одна доза ивермектина может удалить всю вирусную РНК в течение 48 часов», — заявила руководительница исследования Кайли Вагстафф, работающая в исследовательском институте при Университете Монаша в Мельбурне. «Уже спустя 24 часа мы заметили значительное уменьшение генетического материала», — добавила она».



«Пока действие ивермектина на РНК вируса Sars-CoV-2 было изучено только в лаборатории. «Теперь нам необходимо выяснить, эффективна ли та дозировка, которую мы можем применять для человека, — это следующий шаг», — отметила руководительница исследования».



«(…) Ивермектин используется очень часто, он считается безопасным препаратом, к тому же действующее вещество доступно по всему миру в больших объемах», — пишет издание.



«Однако, чтобы определить воздействие вещества на человека, потребуется как минимум месяц. Срочно необходима и финансовая поддержка. (…) Тем не менее, возможно, что препарат начнет применяться быстрее, чем специально разработанная против вируса вакцина», — говорится в публикации.



Вагстафф еще в 2012 году обнаружила антивирусную активность ивермектина. В лабораторных исследованиях было выявлено воздействие противопаразитарного средства на вирусы ВИЧ, лихорадки денге, гриппа и вирус Зика.



«Как именно препарат воздействует на коронавирус, неясно. Но с учетом его действия на другие вирусы у ученых все же есть предположение: вероятно, ивермектин подавляет способность вируса предотвращать его уничтожение клетками-хозяевами», — говорится в статье.



Ученые также возлагают надежды на три других медикамента: хлорохин, изначально использовавшийся для профилактики малярии, ремдесивир, созданный для борьбы с вирусом Эбола, и комбинацию лопинавира с ритонавиром, предназначенную для лечения ВИЧ. Однако медики настоятельно рекомендуют, не применять данные медикаменты самостоятельно, указывая на их тяжелые побочные эффекты, передает Focus.