Апрель 10th, 2020

У Канье Уэста неожиданно обнаружился еще один талант

Фраза «талантливый человек талантлив во всем» сегодня получила очередное подтверждение. На одном из американских шоу показали рисунки самого Канье Уэста. Канье сейчас уже не занимается изобразительным искусством. Эти работы датируются еще концом прошлого столетия, когда молодому Уэсту было всего 17 лет.

На программу работы рэпера принес дальний родственник музыканта. До этих пор многие даже не догадывались, что те существуют. Хотя, если вы в курсе биографических деталей жизни Канье, подобная новость не должна была удивить.

Дело в том, что молодой Уэст, будучи студентом, изучал изобразительное искусство в самых разных университетах страны.

Кстати, у этих еще неопубликованных официально рисунков уже есть цена. Эксперты оценивают их в сумму от 16 до 23 тысяч долларов за работу. Учитывая богатый бэкграунд и имя артиста, неудивительно, если эта цена вырастет в разы с течением времени.



