Апрель 10th, 2020

У дочери победившего онкологию Владимира Левкина,диагностировали рак мозга

В семье экс-участника группы «На-На» новое горе. Дочь Владимира Левкина борется с онкологическим заболеванием. 26-летней Виктории сделали операцию, она прошла курс лучевой терапии.

«Светленький из «На-На», как за глаза называли Владимира Левкина, был женат четыре раза. От первого брака у него есть взрослая дочь Виктория Левкина. Ей 26 лет.

В декабре 2019 года ее срочно госпитализировали. Как впоследствии рассказала сама Вика, ничто не предвещало беды. Она находилась дома, ей было немного грустно. А потом ее стало тошнить, начались судороги.

В клинике ей поставили диагноз «астроцитома третьей степени злокачественности». Как сообщила Виктория, в больнице она пролежала все новогодние праздники. 15 января ей вырезали опухоль. 31 марта она завершила все курсы терапии.

«На четвертой неделе мне стало хуже, но все не критично», – рассказала Виктория в соцсети.