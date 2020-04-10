Апрель 10th, 2020

Светлана Лобода трогательно поздравила дочку с Днем рожденья

Вчера старшая дочь Светланы Лободы отмечала свой День рожденья. Малышке исполнилось 9 лет.

Светлана, на своей странице в Инстаграм,опубликовала трогательный кадр с именинницей. Светлана и Ева позировали в банных халатах и с полотенцами на головах.

Певица опустилась перед дочерью на колени и нежно ее поцеловала. Звезда сопроводила снимок голосовым сообщением наследницы. Ева записала его для мамы, когда та была на гастролях.

«Привет, мамуля! Слава богу, что ты прилетела. У нас всё хорошо. Я очень жду тебя и очень хочу к тебе в Рим. Присылай фотки красивые. Я тебя люблю. От меня огромный привет, и от Тильды тоже. Нам тут хорошо. Всего наилучшего тебе, мамочка, хорошего концерта, хорошей работы», — пожелала девочка Светлане.

Артистка также показала нежный кадр с дочерью в кровати. Ева прижалась к маме и поцеловала в щеку. «Моя любовь, мое счастье, моя жизнь. Тебе сегодня 9. Будь здорова, моя девочка, пусть Бог тебя оберегает», — обратилась Лобода к имениннице в Instagram.