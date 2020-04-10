Апрель 10th, 2020

Супермодель Тайра Бэнкс поправилась на 15 кг и решила не останавливаться

Одна из самых известных моделей в мире Тайра Бэнкс рекордно поправилась за время карантина из-за коронавируса. Она уже набрала 15 кг.

По ее словам, в последние недели она предпочитает питаться исключительно жирной и вредной пищей. 46-летняя знаменитость рассказала, что по утрам предпочитает пить крепкий кофе без сахара и молока, однако потом набрасывается на огромные бублики со сливочным сыром, а также заедает их чипсами и жареным беконом.

Более того, модель практически не готовит домашнюю еду, и ежедневно ей доставляют фастфуд. По признанию Тайры Бэнкс, она обожает острое мексиканское блюдо тако, которое считается одним из самых калорийных.



Что подталкивает бывшую модель к такому нездоровому рациону питания, неизвестно. Однако она не скрывает, что сильно поправилась, и в ближайшее время не сможет отказаться от вредных блюд. В то же время Бэнкс обещает, что рано или поздно планирует пересмотреть рацион питания и сесть на диету. Когда это произойдет, неизвестно