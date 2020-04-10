Страны ОПЕК+ официально подтвердили условия снижения объема нефтедобычи

Страны ОПЕК+ выпустили совместное заявление, в котором подтверждается договоренность о снижении нефтедобычи в мае—июне на 10 млн баррелей в сутки.

Как говорится в документе, в дальнейшем до конца года корректировка нефтедобычи должна будет составить 8 млн б/с, а затем на период до 30 апреля 2022 года — 6 млн б/с.

Если соглашение будет реализовано, РФ и Саудовская Аравия смогут в мае—июне добывать по 8,5 млн б/с, с июля по декабрь — по 8,99 млн б/с, в дальнейшем — по 9,495 млн б/с.

При этом подчеркивается, что эти договоренности станут действительны в случае согласия Мексики. Ранее сообщалось, что Мексика отказалась принять соглашение.