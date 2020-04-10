Штат Нью-Йорк перегнал Испанию и Италию по числу заражений коронавирусом

Один из североамериканских штатов — Нью-Йорк обошел страны мира, за исключением США, по заболеваемости новым коронавирусом. Статистику приводит BBC News.

Число случаев в Нью-Йорке даже больше, чем в Испании и Италии, которые остаются крупнейшими очагами инфекции в Европе — 159 тыс., 153 тыс. и 143 тыс., соответственно.

США же продолжают возглавлять глобальный список государств с наибольшим числом пациентов с COVID-19: уже заболели 462 тыс. американцев. В общей сложности там умерли почти 16,5 тыс. инфицированных.

При этом по количеству летальных исходов (7 тыс.) штат Нью-Йорк не превзошел Испанию (15,5 тыс.) и Италию (18 тыс.).

Число больных с коронавирусом в мире составляет 1,6 млн — при 95 тыс. смертей. В Китае, где в конце прошлого года возник коронавирус, заболели 82 тыс. человек, из которых 3,3 тыс. скончались.