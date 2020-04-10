 
 
Апрель 10th, 2020

Самая большая парковка арендованных автомобилей сгорела в США

В штате Флорида на парковке около аэропорта Форт-Майерс произошел пожарВ результате происшествия сгорело более 3500 автомобилей. Машины принадлежали компаниям, которые сдавали эти автомобили в аренду.




Обычно на этой парковке находится не так много автомобилей, но из-за пандемии коронавируса спрос на аренду сильно упал. Когда пожарные прибыли на место происшествия, огонь уже успел распространиться на территории в шесть гектаров. «Пламя стремительно распространялось, и мы перестали считать сгоревшие машины после нескольких сотен», – цитирует CNN представителя местной пожарной службы.



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Как сообщают американские СМИ, ссылаясь на данные местной полиции, люди в пожаре не пострадали. Основная версия причины возгорания — загоревшаяся сухая трава, но в полиции не исключают преднамеренный поджог. Происшествие никак не повлияло на работу аэропорта.

Category: Видео, Новости, США ﻿
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