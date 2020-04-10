Организаторы Каннского фестиваля отдали свой дворец под жилье для бездомных

После обьявления общенационального карантина во Франции,нахождение бездомных на улице стало незаконным.
Проблема обострилась, учитывая количество бездомных во Франции. Сейчас их насчитывается около 12 тысяч человек.
В Каннах проблему решили, разместив бездомных людей во Дворце фестивалей, живущих на Лазурном Берегу. По словам представителя каннской мэрии, каждую ночь в здании останавливаются от 50 до 70 человек.
На входе во Дворец фестивалей соцработник в защитной маске измеряет температуру каждому бездомному. Внутри люди без определенного места жительства могут воспользоваться душем, столовой, залом с телевизором и настольными играми, а также переночевать в большом холле, где расположены три ряда раскладушек.
Кроме того, люди могут приходить на ночлег вместе со своими питомцами — для животных оборудованы четыре отдельных помещения. Сообщается, что Дворец принимает всех желающих при наличии свободных мест.
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