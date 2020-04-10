Обнаружены самые странные звезды в Галактике

Иногда красные карлики формируют двойные системы, которые состоят из звезд, вращающихся на небольшом расстоянии вокруг друг друга. Наибольший интерес для ученых представляют затемненные двойные системы, в которых один красный карлик периодически закрывает другой под углом, равным углу наблюдения за системой.

В ходе нового исследования астрономам удалось обнаружить такую систему с помощью телескопа Next Generation Transit Survey. Она получила название NGTS J214358.5-380102 и находится на расстоянии 390 световых лет от Земли.

Наблюдения показали, что два почти одинаковых красных карлика в ней вращаются по странной вытянутой орбите. Обычно в подобных системах оба объекта имеют почти круговую орбиту, а подобных NGTS J214358.5-380102 отклонений ученым пока наблюдать не приходилось.

Астрономы пока не знают, с чем связана аномалия — вероятно, в системе присутствует третий объект. Дальнейшие наблюдения позволят ответить на этот вопрос.