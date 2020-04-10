Апрель 10th, 2020 Небоскреб из дерева: в Швеции появилась уникальная высотка в 9 этажей

Деревянными зданиями никого не удивишь, но многоэтажек из подобного материала не так уж много даже в тех странах, где такое строительство в приоритете. В Вестеросе, и это не континент в «Игре престолов», а городок в Швеции, недавно появилось сооружение в 8,5 этажей, которое оказалось самым высоким объектом в стране, созданным из многослойных клееных деревянных панелей. Как объясняют авторы проекта, подобные многоэтажки можно не только возводить в сжатые сроки, но и так же быстро демонтировать, чтобы установить в другом месте или отправить на переработку.



В Вестеросе, небольшом городке Швеции, расположенном на берегу озера Меларен, появилась уникальная в своем роде деревянная высотка. Казалось бы, что в этом особенного, учитывая, что деревянное многоэтажное строительство довольно популярно в Скандинавии, однако у этого дома, входящего в состав жилого комплекса, получившего название «Kajstaden», есть несколько особенностей.



Во-первых – этот многоквартирный дом полностью сделан из клееных многослойных деревянных панелей с продольно-поперечной ориентацией слоев (CLT, cross-laminated timber) с добавлением клееного бруса (glulam). Подобный материал в основном используются для строительства зданий низкой этажности.



Во-вторых, высотка имеет 8,5 этажей. И хотя это сложно представить, но такие конструкционные особенности случаются, когда первый этаж расположен на высоком цоколе, а последний – имеет два уровня.



В-третьих, дом жилого комплекса «Kajstaden» построен и закреплен так, что в любой момент это многоэтажное здание можно без проблем демонтировать. Такая конструкция очень удобна тем, что объект можно перемещать или просто отправить на переработку, если дом будет не пригоден к эксплуатации.



Но это еще не все особенности, по сведениям редакции Novate.Ru, вновь созданный «небоскреб» побил рекорд высоты, и теперь многоквартирный дом является самым высоким деревянным сооружением Швеции.



Пока неизвестно какой высоты будут остальные дома жилого комплекса, но специалисты датского бюро C.F. Moller Architects, спроектировавшие «Kajstaden», утверждают что это самый высокий корпус, остальные имеют другую планировку и этажность. Интересный факт: Как правило, многоэтажные дома, созданные из многослойных клееных деревянных панелей, имеют бетонное ядро, в состав которого входит лифтовая шахта и лестничные площадки с маршами. В новом доме из жилого комплекса «Kajstaden» все выполнено из дерева. Горожане уже оценили первый из 5 домов комплекса «Kajstaden», который призван немного разнообразить архитектуру той части набережной, в которой расположена промзона. Вскоре 99 семей смогут наслаждаться новенькими квартирами, ведь несмотря на довольно внушительные площади (7,2 тыс. кв. м.), которые застройщики планируют освоить в ближайшее время, строительство все же идет быстрыми темпами. Как утверждает руководство C.F. Moller Architects, на монтаж одного этажа, где расположено 4 квартиры, у трех специалистов уходит всего 3 дня, так что арифметика довольно проста. Это еще один плюс ко всем вышеперечисленным достоинствам и уникальным качествам подобных сооружений. Власти города и сама компания-разработчик тоже довольны результатом эксперимента, ведь подобное строительство считается экологически чистым процессом, начиная с создания стройматериала и заканчивая положительным влиянием на человеческий организм. Уже доказано, что подобное производство вырабатывает и выбрасывает в атмосферу минимальное количество углекислого газа, при этом углерод становится участником замкнутого цикла, ведь он удерживается внутри древесины, а не излучается, как в случае с бетоном. Так же нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что в процессе доставки, сборки и монтажа не участвует крупная строительная техника, что значительно снижает и шум, и вредные выхлопы во время возведения объекта. Такой оптимизм критикуют скептики, которые утверждают, что древесина больше подвержена горению, гниению и разрушению, нежели бетон, а это значит, что она не лучшим образом влияет и на экологию, и на здоровье, и на безопасность людей. Но разработчики уверяют, что многослойные деревянные панели для строительства жилого комплекса изготавливались по особенной технологии, которая делает материал стойким к высоким температурам, к влажности и он полностью воздухонепроницаем. Для того, чтобы стройматериал отвечал подобным техническим характеристикам, при его создании использовались смолы и клеевые вещества только природного происхождения, так что вредных испарений тоже не стоит опасаться. В Швеции построили высотный дом из дерева

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