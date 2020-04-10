НАСА опубликовало удивительные снимки Юпитера

Учитывая все, что происходит сейчас здесь, на Земле, самое время отвлечься и насладиться красотой космоса. К счастью, НАСА продолжает исследовать космическое пространство и открывать нам последние чудеса Вселенной. Недавно Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (National Aeronautics and Space Administration) опубликовало совершенно новые снимки Юпитера. Захватывающее зрелище покрытого штормами южного полушария планеты, расположенной на расстоянии 780 миллионов километров от нас, побудило нас поделиться несколькими удивительными фотографиями газового гиганта, сделанными НАСА.



Космический зонд НАСА «Юнона» делает снимки планеты с того момента, как впервые прошел близко от планеты в 2016 году. С тех пор «Юнона» сделала много потрясающих снимков, позволив ученым узнать много нового о газовом гиганте.







Фото: NASA

1. Космический зонд НАСА «Юнона» находился от Юпитера на расстоянии, немного превышающим диаметр Земли, когда сделал этот умопомрачительный снимок неспокойной атмосферы планеты.





Фото: NASA2. Во время своего 24-го близкого облета Юпитера «Юнона» сделала фото неспокойной и бурной области в северном полушарии планеты, известной как область нитевидных структур. У Юпитера нет твердой поверхности, как у Земли. Данные, собранные «Юноной», показывают, что некоторые ветры на гигантской планете проходят глубже и длятся дольше, чем аналогичные атмосферные явления на Земле.



Фото: NASA

3. На этом фото можно видеть тень луны Юпитера Ио. Как и в случае с солнечными затмениями на Земле, внутри темного круга, мчащегося по верхушкам облаков Юпитера, можно было бы наблюдать полное солнечное затмение, когда Ио проходит перед Солнцем.



Фото: NASA

4. Посмотрите на облака Юпитера в ярких оттенках синего на фото, сделанном «Юноной».



Фото: NASA

5. На этом снимке запечатлены вихревые облачные образования вокруг южного полюса Юпитера, вид в направлении экватора.



Фото: NASA

6. «Юнона» запечатлела область внутри атмосферного потока, где виден вихрь с темным центром. Рядом видны яркие, высокие облака, раздувающиеся в солнечном свете.



Фото: NASA

7. Это изображение неспокойного южного полушария Юпитера было сделано «Юноной», когда она выполняла свой последний близкий облет газового гиганта 21 декабря 2018 года.



Фото: NASA

8. Динамический шторм на южном краю северной полярной области Юпитера выделяется на облачном ландшафте.



Фото: NASA

9. Посмотрите на сложные узоры из облаков в северном полушарии Юпитера.



Фото: NASA

10. На этом снимке можно видеть южный полюс Юпитера с высоты 52 000 километров. Овальные объекты – это циклоны диаметром до 1000 километров. Чтобы сделать одно фото, пришлось объединить несколько снимков, сделанных камерой «Юноны» на трех разных орбитах.



Фото: NASA

11. На этом фото, сделанном «Юноной», можно увидеть нечто удивительное: два шторма в процессе слияния.



Фото: NASA

12. Это фото Большого красного пятна Юпитера и окружающих его турбулентных зон было получено космическим аппаратом НАСА «Юнона».



Фото: NASA

13. Плотные белые облака закрывают экваториальную зону Юпитера. Эти облака затрудняют интерпретацию инфракрасных показателей для определения воды. На микроволновых частотах эти облака прозрачны, что позволяет микроволновому радиометру Юноны измерять воду глубоко в атмосфере Юпитера. Изображение было получено во время облета «Юноной» газового гиганта 16 декабря 2017 года.



Фото: NASA

14. На этом снимке южного полушария Юпитера доминируют красочные вихревые облачные пояса.



Фото: NASA

15. На этом фото можно видеть мощный шторм, бушующий в северном полушарии Юпитера. «Юнона» сделала фото во время своего девятого близкого облета газового гиганта.



Фото: NASA

16. Фото южного полушария Юпитера, сделанное 17 февраля 2020 года во время последнего сближения космического аппарата с планетой-гигантом.



Фото: NASA

17. Потрясающе детальное фото циклонического шторма в атмосфере Юпитера, которое «Юнона» сделала во время 23-го близкого облета планеты.



Фото: NASA

18. На этом фото можно видеть атмосферные потоки и вихри в Северном умеренном поясе Юпитера.



Фото: NASA

19. На фото виден длинный коричневый овал в Южном экваториальном поясе Юпитера, известный как «коричневая баржа».



Фото: NASA

20. Это изображение знаменитого Большого красного пятна Юпитера было создано гражданским ученым Бьерном Йонссоном (Bjorn Jonsson), использовавшим данные с камеры JunoCam.