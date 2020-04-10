МИД России требует вернуть наркотрафик из Венесуэлы

Решение США начать силовую операцию по перекрытию наркопоставок в Латинской Америке грозит крайне негативными последствиями. Об этом, как сообщает РИА Новости , заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.«Крайне непредсказуемыми и негативными последствиями, с учетом нынешних обстоятельств, может обернуться решение Вашингтона начать силовую операцию по перекрытию наркопоставок в Латинской Америке, которая сопровождается наращиванием военной активности вокруг Венесуэлы», — пояснила Захарова.

Она добавила, что в России «неоднократно» об этом говорили.

Администрация Трампа в начале апреля объявила о размещении кораблей ВМС рядом с Венесуэлой в рамках борьбы с наркоторговлей, чтобы оказать давление на президента Николаса Мадуро и его союзников.

По словам главы Пентагона Марка Эспера, «коррумпированные лица» из правительства Мадуро, «опираются на прибыль, полученную от продажи наркотиков, чтобы сохранять свою репрессивную власть».

Минюст США обвинил в наркоторговле самого Мадуро и еще 14 высших чиновников страны, а Госдепартамент объявил за поимку Мадуро награду в 15 млн долларов.

Генпрокурор Уильям Барр напомнил, что США не считают Мадуро президентом Венесуэлы и сравнил его с бывшим лидером Панамы Мануэлем Норьегой, которого американцы свергли в 1989 году в результате военного вторжения после аналогичных обвинений в наркоторговле.

Мадуро назвал угрозы США действиями времен Дикого Запада и заявил, что за него вступятся военные и народ в случае американской агрессии. Мадуро также отверг обвинения правительства США в наркоторговле, подчеркнув, что Венесуэла удерживает рекорд по борьбе с незаконным оборотом наркотиков уже 15 лет.

МИД России, напомним, оказался в центре скандала из-за попытки контрабанды 4 центнеров кокаина дипломатической почтой из посольства в Аргентине в 2016 году.

Расследование дела было завершено в октябре прошлого года. Обвиняемым оказался завхоз бывший завхоз посольства России в Буэнос-Айресе Али Абянов. Вместе с ним на скамье подсудимых — бизнесмен Андрей Ковальчук (утверждающий, что является экс-сотрудником посольства в Германии, что МИД категорически отрицает), а также бывший сотрудник ЦК ВЛКСМ Владимир Калмыков и предприниматель Иштимир Худжамов.