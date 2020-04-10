МИД России требует вернуть наркотрафик из Венесуэлы

Она добавила, что в России «неоднократно» об этом говорили.
Администрация Трампа в начале апреля объявила о размещении кораблей ВМС рядом с Венесуэлой в рамках борьбы с наркоторговлей, чтобы оказать давление на президента Николаса Мадуро и его союзников.
По словам главы Пентагона Марка Эспера, «коррумпированные лица» из правительства Мадуро, «опираются на прибыль, полученную от продажи наркотиков, чтобы сохранять свою репрессивную власть».
Генпрокурор Уильям Барр напомнил, что США не считают Мадуро президентом Венесуэлы и сравнил его с бывшим лидером Панамы Мануэлем Норьегой, которого американцы свергли в 1989 году в результате военного вторжения после аналогичных обвинений в наркоторговле.
МИД России, напомним, оказался в центре скандала из-за попытки контрабанды 4 центнеров кокаина дипломатической почтой из посольства в Аргентине в 2016 году.
Расследование дела было завершено в октябре прошлого года. Обвиняемым оказался завхоз бывший завхоз посольства России в Буэнос-Айресе Али Абянов. Вместе с ним на скамье подсудимых — бизнесмен Андрей Ковальчук (утверждающий, что является экс-сотрудником посольства в Германии, что МИД категорически отрицает), а также бывший сотрудник ЦК ВЛКСМ Владимир Калмыков и предприниматель Иштимир Худжамов.
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