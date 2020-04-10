Меган Маркл и принц Гарри уже начинают планировать День рождения Арчи

Сыну принца Гарри и Меган в начале мая исполняется год. Ранее предполагалось,что семья приедет в Англию и отпразднует День рожденья Арчи в кругу королевской семьи,но сейчас это не возможно. Потому планы пришлось изменить.
Вторая бабушка Арчи, скорее всего, сможет там присутствовать. Мама Меган Маркл живет недалеко от их нового дома в Лос-Анджелесе, куда супруги недавно переехали.
Правда бывшей актрисе до сих пор не удалось с ней встретиться из-за пандемии, что её очень печалит.
Скорее всего,это знаменательное событие не получит большой огласки. Гарри и Меган были вынуждены отказаться от своих старых Инстаграм-аккаунтов,на которые были подписаны 11 миллионов человек. А новые еще не успели набрать такое количество подписчиков.
«Вы больше не увидите нас здесь, но при этом наша работа продолжится. Спасибо этому сообществу за поддержку, вдохновение и общее стремление сделать мир добрее. Мы с нетерпением ждем скорого воссоединения с вами»,- написали Меган и Гарри ,прощаясь со старыми подписчиками.
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