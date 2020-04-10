Апрель 10th, 2020

Медики назвали два основных правила долголетия





Одно из правил отказ — от вредных привычек.

Ученые, работающие на базе Хельсинского университета, назвали два правила долголетия. В ходе проведения научной работы специалисты из Финляндии проанализировали результаты исследований по здоровому образу жизни. Их отчет обнародован на страницах журнала JAMA Internal Medicine.



Первое правило заключается в сохранении оптимального веса. Сообщается, что люди без лишних килограммов, которые не курят и не употребляют спиртные напитки, живут в среднем дольше 70 лет. При этом у них не развивается сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, респираторные болезни и онкология.



Исходя из всего вышесказанного, второе правило – отказ от вредных привычек и пересмотр режима питания. Человек для нормальной работы организма должен употреблять достаточное количество витаминов, но при этом ограничить прием сладкой, жирной и жареной пищи.