Апрель 10th, 2020

Лукашенко потребовал в 3 раза снизить цену на российский газ до $40 за тыс. куб.





Беларусь настойчиво рекомендует Газпрому снизить стоимость газа для государства в 2020 году. Об этом вчера сообщил министр энергетики страны Виктор Каранкевич.



«В настоящее время прослеживается ярко выраженная динамика снижения мировых цен на энергоресурсы, в том числе на природный газ», — констатировал он.



Спотовые на европейских газовых хабаха в марте падали ниже 80 долларов за тысячу кубометров на фоне сжатия спроса и притока СПГ, который только ускоряется, несмотря на пандемию и карантинные меры.



«В данных обстоятельствах белорусская сторона инициировала перед ПАО «Газпром» вопрос о пересмотре в сторону снижения стоимости поставляемого в 2020 году в Беларусь природного газа», — сказал Каранкевич, которого цитирует госагентство «БелТА», передает Финанс.ру.



Минск справедливо убежден, что снижение цен должно быть практически трехкратным. С учетом падения мировых рынков углеводородов Беларусь считает справедливой цену 40-45 долларов за тысячу кубометров, заявил 2 апреля президент Александр Лукашенко.



«А нам говорят: 147 плати», — возмутился он. Это на 20 долларов выше контрактной цены (127 долларов), к которой плюсуется надбавка «дочек» «Газпрома» при продаже облгазам.



«Что мы можем сегодня сказать по Союзному государству? Как оно будет развиваться?» — заявил Лукашенко, комментируя газовый вопрос.



Напомним, с апреля Беларусь начала закупать российскую нефть по цене 4 доллара за баррель.