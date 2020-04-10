Апрель 10th, 2020

Лолита Милявская страдает зависимостью от игровых автоматов

Лолита Милявская выдала очередную порцию скандальных новостей о своей жизни. В каждом новом интервью она признается в каком-то пороке или неблаговидном поступке. Ну,или в крайнем случае,обвиняет в чем нибудь одного из пяти бывших мужей.

Следующей тайной из жизни Лолиты стало ее увлечение азартными играми в прошлом.

Артистка призналась, что раньше обожала проводить время около «одноруких бандитов», а именно так называли в просторечие игровые автоматы.

Более того, Милявская признавалась, что она могла проигрывать, остановиться, поехать, дать два концерта на корпоративах, вернуться, выиграть и только тогда, с ощущением победы, успокоиться месяца на три.

Ждем очередных невероятных историй.