Апрель 10th, 2020

Леди Гага показала серию эротичных фото

Эпатажная американская певица Леди Гага снялась в чувственной фотосессии для журнала Instyle. Фото артистка поделилась на своей странице в Instagram.

Гага снялась в нескольких ярких образах. Так, певица позировала в черном платье с пышным подолом и удлиненном черном пиджаке с откровенным вырезом в зоне декольте. Заметно, что певица не надела бюстгальтер.

Также Леди Гага примерила розовое платье с длинной вуалью и золотистым скелетом на голове. Появилась певица также в пышном платье цвета фуксии с ошейником с шипами, и белом платье с декоративными рюшами на одно плече.

Во всех образах также были необычные головные уборы. Отмечается, что автором съемки выступил фотограф Натаниэль Голдбер.