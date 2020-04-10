Крупнейший гидросамолет в мире вышел на испытания

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Разработчики перспективного китайского самолета-амфибии AG600, крупнейшего гидросамолета в мире, начали готовить его к испытаниям на море. Как сообщает Defense Aerospace, новый этап летных испытаний самолета будет проводиться на берегу Южно-Китайского моря.

В настоящее время испытания самолета AG600 проводятся в провинции Хубэй в водохранилище на реке Чжанхэ. Это пресноводное водохранилище. Испытания на море позволят оценить воздействие агрессивной морской среды на планер самолета, его узлы и агрегаты. Кроме того, разработчики смогут оценить управляемость самолета на взлете и посадке при разном состоянии моря.

В китайской корпорации AVIC, занимающейся разработкой самолета, утверждают, что создание AG600 и его испытания идут по графику несмотря на то, что все работы были полностью остановлены на время карантина в Китае. Карантин был введен из-за эпидемии коронавируса SARS-CoV-2.

Разработка самолета-амфибии AG600 ведется со второй половины 2000-х годов. Летные испытания самолет проходит с 2017 года, а испытания на воде — с 2018-го. Завершить разработку AG600 и начать поставки первых серийных самолетов планируется в 2022 году. Разработчики уже получили заказы на 17 новых гидросамолетов.

Длина китайского самолета-амфибии составляет 37 метров, а размах крыла — 38,8 метра. Максимальная взлетная масса самолета составляет 53,5 тонны. Гидросамолет может выполнять полеты на расстояние до пяти тысяч километров. AG600 способен перевозить до 50 человек и выполнять полеты на скорости до 570 километров в час.

Гидросамолет способен находиться в воздухе до 12 часов. В версии, предназначенной для пожаротушения, новый китайский гидросамолет сможет набирать воду из водоемов в режиме глиссирования со скоростью 0,6 тонны в секунду.

Прежде крупнейшим гидросамолетом считался советский А-40 «Альбатрос». Самолет имел в длину 45,7 метра и размах крыла 42,5 метра. Максимальная взлетная масса гидросамолета составляла 90 тонн. Он мог развивать скорость до 800 километров в час и выполнять полеты на расстояние до пяти тысяч километров. По проекту были построены два самолета; программу закрыли в 2012 году.