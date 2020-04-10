Апрель 10th, 2020 Китай открывает свой рынок для американского сжиженного газа. Пекин дал зеленый свет наращиванию закупок в США сжиженного природного газа (СПГ). Министерство финансов КНР опубликовало 18 февраля список из 696 наименований американских товаров, импорт которых со 2 марта в течение года не будет облагаться заградительными пошлинами, введенными в ответ на аналогичные меры США. В список, наряду с многочисленными сельскохозяйственными товарами, вошли также энергоносители.



Пекин обязан закупать американский СПГ



Тем самым китайская сторона выполняет обязательства, взятые на себя в рамках соглашения о первой фазе торговой сделки США-КНР. Оно было подписано в Вашингтоне 15 января после продолжавшейся примерно полтора года торговой войны между двумя странами. Этот документ обязывает Пекин резко, как минимум на 200 млрд долларов за два года, увеличить импорт американской продукции. В частности, закупки энергоносителей из США, а именно нефти, нефтепродуктов, газа и угля, должны вырасти за этот период по сравнению с 2017 годом на 52,4 млрд долларов.



Выполнение этого соглашения приведет к тому, что Соединенные Штаты Америки уже в 2021 году станут основным поставщиком энергоресурсов в Китай, обогнав и существенно потеснив Россию, сразу же после заключения сделки подсчитала научный сотрудник Института немецкой экономики в Кельне (IW) Сонья Бер (Sonja Beer), передает Немецкая волна.



Российские поставки в Китай: падающий спрос и форс-мажор



Россия продает в Китай как сжиженный газ, который компания «Новатэк» доставляет в танкерах со своего арктического предприятия «Ямал СПГ», а «Газпром» — с одного из заводов проекта «Сахалин-2″, так и трубопроводный. Его «Газпром» экспортирует по газопроводу «Сила Сибири». Он был введен в строй в декабре 2019 года. Принятое в Пекине решение об отмене заградительных пошлин на американский СПГ означает, что обе российские компании уже сегодня могут почувствовать обострение конкуренции на китайском рынке газа.



Тем более, что закупки в США начнутся в условиях пусть и временного, но существенного сокращения китайского спроса на энергоносители, вызванного эпидемией коронавируса и беспрецедентными карантинными мерами, которые в значительной мере парализовали в КНР движение транспорта и промышленное производство. В этой ситуации китайские энергетические компании даже начали отказываться от законтрактованных объемов СПГ со ссылкой на форс-мажор. В то же время сделка с США обязывает Китай уже в этом году увеличить закупки американских энергоносителей на 18,5 млрд долларов.



В результате с апреля усилится переориентация потоков сжиженного газа из Катара, Австралии и других стран с китайского на европейский рынок и снизится интерес КНР к наращиванию закупок трубопроводного газа с РФ. Все это еще больше усугубит возникшие в этом году проблемы «Газпрома» в Европе. А европейским потребителям обеспечит сохранение особо низких цен на голубое топливо без рашки.



Крупный СПГ-терминал строится на севере Китая



Китайская корпорация Sinopec начала строительство пяти резервуаров СПГ, на 1.1 млн кубиков, в рамках второй фазы терминала СПГ в Тяньцзине. После завершения, мощность терминала будет увеличена до 10,8 млн тонн в год. Это столько же, сколько по «Силе Сибири» будет поставлено газа в Китай за 2 года. - отсюда Украинка купила особняк у Ким Кардашьян, где собирается «вдохновляться»

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