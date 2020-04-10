Апрель 10th, 2020

Кинокомпания Netflix заявила о выходе сериала «Космические войска» уже в мае

Кинокомпания Netflix опубликовала в интернете первые кадры нового комедийного сериала «Космические войска». Главные роли в проекте сыграют Стив Карелл, Лиза Кудроу и Джон Малкович.



Авторами сериала выступили Карелл и сценарист сериала «Офис» Грег Дэниелс. В шоу пойдет рассказ о сотрудниках тайной военной базы в Колорадо, которая разрабатывает план колонизации Луны.

Премьера состоится 29 мая 2020 года. Идея ситкома родилась из прошлогоднего выступления президента США Дональда Трампа, который дал распоряжение Пентагону создать «космические войска». В сериале их поручено возглавить генералу Марку Р. Нейрду (Стив Карелл), и вместе со всей семье он переезжает на базу нового проекта в Колорадо, где спешно готовится миссия на Луну. По обновленным данным, супругу Марка – Мэгги Нейрд — сыграет Лиза Кудроу («Друзья», «Анализируй это»). Много лет она посвящала себя мужу, но в новых условиях находит в себе силы для развития в ином направлении.

В «Космических войсках» также снимаются Джон Малкович, Диана Сильверс, Тони Ньюсом, Джимми О.Ян, Дон Лейк, Бен Шварц и российский певец и актер Алексей Воробьев.