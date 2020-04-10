Апрель 10th, 2020

Ким Кардашьян в стрингах показала раскошную фигуру

Ким Кардашьян снялась в рекламе собственного бренда нижнего белья. Снимки получились ,как всегда,очень откровенные.

Ким прорекламировала изделия с помощью сексуальной фотосессии. Кардашьян снялась на пляже, расположившись на мягком песке. Красотка легла на живот, позволив увидеть знаменитую попу, которую в 2014 году застраховала на 21 млн долларов.

Ким была одета только в коричневые стринги и такого же цвета кроп-топ.

Фолловеры пришли в восторг от новых снимков. «Горячая штучка», «Ты просто богиня», «Идеальная женщина», «Потрясающая фигура», «Девушка-бомба», — восхитились пользователи.

Пышные формы модели являются предметом споров поклонников уже не один год. Сама Кардашьян утверждает, что добилась сексуальных изгибов исключительно путем тренировок, однако фанаты предполагают, что она всё же прибегла к процедурам по липомоделированию.