Апрель 10th, 2020

Карантин превратит треть жителей России в бомжей и нищих

Эксперты считают,что карантин станет гибельным для большей части трудоспособного населения России.

«В результате тех действий, которые у нас предпринимает правительство, на мой взгляд, абсолютно непродуманных и непросчитаных вообще, в частности, объявления вот этой рабочей – нерабочей недели, у нас уже де-факто плюс 5 миллионов безработных в экономике есть, – пишет эксперт. – Это, как минимум, треть всех занятых в малом и среднем бизнесе.

Они еще юридически не все уволены, но в ближайшие дни будут. Если мы вот это все остановим и завтра начнем возвращать экономику в рабочее русло, то часть из них возьмут обратно на работу. Мы получим 2,5 миллиона безработных, которые в течение года так или иначе работу найдут.

Если же продлим все это на месяц (не дай бог, на два), возникнет безработица на уровне трети экономически активного населения страны». В итоге, по словам экономиста , весь малый и средний бизнес, за редчайшим исключением, погибнет. Значительные сокращения пройдут и в крупных компаниях.

«У нас уже сейчас от инфарктов, инсультов, из-за потери уверенности в завтрашнем дне десятки тысяч жертв. Количество смертей будет расти. И самоубийства пошли, потому что люди не могут расплатиться с долгами», –пишет эксперт.

Сложившаяся ситуация порождает коллизию: говоря о сохранении жизней людей, источником смертельной опасности представляется уже не только сам вирус (чья высокая патогенность вызывает все больше вопросов), но и меры, предпринятые для борьбы с ним.