Апрель 10th, 2020

Гибель группы лыжников на Кольском полуострове поразительно похожа на гибель группы Дятлова

История о Кольском полуострове напоминает историю о перевале Дятлова.

В январе 1973 г. в Мурманской области погибли 9 парней и одна девушка.

Доподлинно известно, что группа попала в сильнейший ураганный ветер. Скорость ветра, в тот роковой день, достигала 50 метров в секунду или 180 км/час. Резко упало атмосферное давление. Температура воздуха снизилась до 45 градусов ниже нуля. Говорят, что ребят предупредили о шторме, но они не послушались и пошли по маршруту.

Шли по краю горного склона. Когда идти стало невозможным, лыжники попробовали установить палатку. Конечно же, ничего у них так и не вышло. Пятеро укрылись брезентом палатки, попытавшись согреться. Погибли от сильнейшего переохлаждения. Двое человек пытались укрыться за скалой. Трое спустились в долину, но так как у них не было лыж, то выбраться из снежного плена они не смогли.

После того как вышел контрольный срок, группу начали искать. Поиски продлились до начала июня. Тогда же был найден последний из туристов, лежавший под толстым слоем подтаявшего снега.

Поисковики говорили, что часть туристов была попросту раздета. И это несмотря на то, что был лютый мороз и дул настоящий ураган. У погибших не было насильственных травм, но они подверглись посмертным изменениям. Поэтому кожный покров у них был темно коричневого цвета.

Именно из-за этого стали сравнивать трагедию в Ловозёрских тундрах и гибель девяти туристов на перевале Дятлова. Уже в наши дни стали говорить о том, что туристов убили военные, что проводили там испытания ядерного оружия. Версия сама по себе нелепая и бредовая, учитывая то, что ледяной смерч просто не оставил им не малейшего шанса выжить.

Так отчего погибла группа туристов?Видимо было так.

В тот момент, когда туристы забились под палатку и попытались укрыться её брезентом, ураганный ветер значительно усилился. Атмосферное давление критически снизилось. Температура воздуха стала достигать отметки в 40 градусов ниже ноля. Начинался ледяной шторм. Потоки воздуха устремились от водоемов, прямо по широкому ущелью. Разряженный воздух стал действовать как вакуумная бомба. Интересно, что оба ущелья разделены в этом месте, широкой скалой.

Поэтому разряженный воздух скапливался в этом месте, выдавливая оттуда кислород. Потом туда, буквально, хлынули потоки ураганного ветра, влажного, ледяного, тяжелого. В месте столкновения потоков произошел настоящий взрыв. Воздушная волна выдавливала у туристов глаза, рвала им барабанные перепонки. Оглохшие и ослепшие люди корчились под ударами урагана.

Остальное доделал мороз. Когда ветер стал стихать, мороз ударил на уровне 45−46 градусов ниже нуля. Все остальные проявления паники, неадекватного поведения и ужаса были ожидаемым итогом этой давней трагедии.

К сожалению, сегодня не сохранилось никаких материалов расследования. Поэтому о травмах и причине гибели ребят мы можем только догадываться.