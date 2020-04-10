 
 
Апрель 10th, 2020

Forbes назвал миллиардеров с самыми большими потерями в этом году



Американский журнал Forbes назвал по пять миллиардеров, которые в этом году больше всего увеличили свое состояние или, наоборот, понесли потери.


В список «неудачников» вошел основатель Amazon Джефф Безос, который на данный момент является богатейшим человеком мира по версии Forbes (список обновляется в режиме реального времени). Его потери за год оценили в $13,1 млрд.

В пятерку «неудачников» вошли:

индийский бизнесмен Азим Премджи (-$14,1 млрд);

основатель Amazon Джефф Безос (-$13,1 млрд);

глава индийского медиахолдинга Essel Group Субхаш Чандра (-$3,4 млрд);

бывший глава Uber Трэвис Каланик (-$3,1 млрд);

cопредседатель Smart Commerce Group Янь Чжи (-$3 млрд).

Самыми удачливыми в этом году стали:

владелец Dior и Louis Vuitton Бернар Арно (+$40 млрд);

основатель Facebook Марк Цукерберг (+$22,1 млрд);

создатель компании Inditex Амансио Ортега (+$17,3 млрд);

бывший гендиректор Microsoft Стив Балмер (+$16,3 млрд);

индийский бизнесмен Мукеш Амбани (+$16,1 млрд).

В начале этой недели Бернар Арно впервые возглавил список богатейших людей мира по версии Forbes, который обновляется в режиме реального времени. Он всего на несколько минут обогнал главу Amazon Джеффа Безоса. Состояние Бернара Арно оценивалось в $109,6 млрд, а Джеффа Безоса — в $109,5 млрд.

Tags: | Category: Мир, Новости ﻿
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