 
 
Апрель 10th, 2020

Эмили Ратаковски продемонстрировала купальники и волнующие формы

ратаковски6Эмили Ратаковски  своими горячими снимками будоражит воображение миллионов поклонников. Девушка не обременена комплексами и стеснительностью .Потому ее фото бывают очень пикантными.Тем более,что муж совсем даже не против похвастать красоткой-женой.

В последнее время Эмили еще и пользу из этого получает. Она рекламирует купальники своей же марки.

Например, сегодня звезда опубликовала снимок в соблазнительном купальнике телесного оттенка из новой коллекции своего собственного бренда Inamorata. Купить такой же можно на сайте марки за 160 долларов.

28-летняя модель предлагает в будущем сезоне носить на пляже тотал-луки — бикини и рубашки. Такие комплекты с анималистичным принтом смотрятся особенно эффектно. Девушка уже примерила варианты в леопардовой и змеиной расцветке.

Tags: , , , | Category: Новости, США, Шоу-бизнес ﻿
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