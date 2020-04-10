Апрель 10th, 2020

Эмили Ратаковски продемонстрировала купальники и волнующие формы

Эмили Ратаковски своими горячими снимками будоражит воображение миллионов поклонников. Девушка не обременена комплексами и стеснительностью .Потому ее фото бывают очень пикантными.Тем более,что муж совсем даже не против похвастать красоткой-женой.

В последнее время Эмили еще и пользу из этого получает. Она рекламирует купальники своей же марки.

Например, сегодня звезда опубликовала снимок в соблазнительном купальнике телесного оттенка из новой коллекции своего собственного бренда Inamorata. Купить такой же можно на сайте марки за 160 долларов.

28-летняя модель предлагает в будущем сезоне носить на пляже тотал-луки — бикини и рубашки. Такие комплекты с анималистичным принтом смотрятся особенно эффектно. Девушка уже примерила варианты в леопардовой и змеиной расцветке.