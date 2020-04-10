Апрель 10th, 2020

Джон Сина заинтриговал фанатов ролью супергероя

Бывший рестлер Джон Сина, который теперь активно снимается в кино, выложил в Инстаграм комикс-иллюстрацию с изображением супергероя Икс-О Воина.

Икс-О Воин (в оригинале X-O Manowar) — герой комикса издательства Valiant Comics, впервые изданного в 1992 году. Он является воином времен Римской империи, который был похищен инопланетянами и провел годы в плену у пришельцев. Затем сбежал, прихватив с собой непрошибаемую инопланетную броню, и вернулся на Землю. Вот только из-за временного сдвига оказался в 2012 году и очумел от того, как изменился мир.

Сина никак не прокомментировал картинку. Просто выложил и все. Но поклонники, естественно, восприняли это как намек на участие в экранизации комикса.

Отметим, что если бы не пандемия коронавируса и связанный с нею карантин, мы увидели бы Сину на больших экранах уже в мае в экшене «Форсаж 9″. Там рестлер сыграл брата Доминика Торетто, настроенного крайне враждебно. Теперь же релиз нового «Форсажа» отложен на целый год.