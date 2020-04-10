Апрель 10th, 2020

Джессика Симпсон сделала смешную пародию на свою обложку в образе домохозяйки

Американская певица и актриса Джессика Симпсон недавно похудела на 45 килограммов после третьей беременности, поэтому неудивительно, что блондинка хочет хвастаться своей стройной фигуркой в Instagram. Однако, посмеяться над собой 39-летняя женщина тоже не против.

Так, на своей странице в соцсети многодетная мама опубликовала пародию на собственную обложку для журнала Rolling Stone, которая была сделана еще в 2003 году.

Тогда звезду назвали «Домохозяйкой года», поэтому нет ничего странного в том, что она решила предстать в этом образе через столько лет.

Однако, на этот раз Джессика продемонстрировала реальный внешний вид домохозяйки на карантине.

Симпсон позировала для фото в черном спортивном костюме, пушистых тапочках с леопардовым принтом, без макияжа и с высоким хвостом. В ее руках можно увидеть моющие средства, швабру и упаковку с тряпками для уборки.

Домохозяйка года выглядит несколько иначе – иронично подписала кадр знаменитость.