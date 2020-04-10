Апрель 10th, 2020

Дочь Анастасии Заворотнюй поразила болезненной худобой

Старшая дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» похвасталась стройной фигурой. Девушка снялась в коротком топе и леггинсах цвета хаки. Образ дополнила сиреневая куртка на замке.

Анна разоткровенничалась о своем режиме питания и отношении к спорту. Она призналась, что не является ярым адептом правильного питания и часто балует себя вкусностями.

Заворотнюк любит сладкое — печенье, мороженое и шоколад. Однако десерты она старается употреблять по утрам, что не всегда получается.

«Я пью огромное количество воды, в день могу выпить около 4 литров. И делаю это даже не потому, что это полезно, а так требует мой организм.

Пожалуйста, не говорите мне про худобу, мне очень комфортно в своем весе и теле, я абсолютно здоровый человек. Мне очень повезло с генами и, признаюсь вам честно, физической нагрузкой я себя не сильно нагружаю», — отметила молодая красотка.