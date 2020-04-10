Апрель 10th, 2020

Диетологи рассказали,кому нельзя есть квашеную капусту

Квашеная капуста-исключительно полезный продукт. В ней содержатся следующие минералы: кальций, магний, железо, калий. Не стоит забывать и о достаточно высоком содержании серы, которая оказывает благотворное влияние на волосы, ногти и кожу.

Результаты многочисленных исследований показали, что изотиоцианаты, что были образованы в процессе ферментации капусты, способствуют снижению риска развития различных новообразований. Однако, есть некоторые категории людей, которым лучше воздержаться от употребления этого полезного продукта.

Людям, страдающим от повышенной кислотности, панкреатита, гастрита и язвы желудка, следует употреблять квашеную капусту с большой осторожностью.

Из-за слишком большого содержания клетчатки в этом продукте, у человека может повыситься газообразование, из-за чего она противопоказана людям с хроническими колитами. А из-за того, что этот продукт достаточно соленый, его не следует употреблять тем, у кого имеется почечная недостаточность, а также повышенное артериальное давление.



Не стоит забывать и о том, что в каждом квашеном продукте содержится большое количество соли. Это означает, что их можно употреблять лишь в умеренных количествах.