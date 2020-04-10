Апрель 10th, 2020

Депрессия чаще преследует людей, которые не спят по ночам — эксперт





Негативные мысли практически всегда зарождаются ночью, также, как и появляются неправильные решения, утверждает психолог Терри Гильемо, пишет La Gazzeta.

Давно установлено, что в ночное время резко возрастает аварийность на производстве и количество дорожно-транспортных происшествий. Самым опасным является время с 22-х часов вечера до 4-х утра. В это время все реакции заторможены.



«Ночью нужно спать, даже если вам кажется, что вы не устали и не сможете заснуть. Постарайтесь просто расслабиться и закрыть глаза, выпейте чашку ароматного успокаивающего чая. Помните, пока мы отдыхаем, клетки организма обновляются, омолаживаются. В первой половине ночи, к примеру, выделяется максимальное количество соматотропного гормона, благодаря которому происходит клеточное размножение и рост. В это же время запускается процесс очищения тканей тела», — рассказала врач.



Наиболее глубокий сон происходит с 3 до 4 часов. В это время наблюдается наиболее низкая температура тела и уровень кортизола. После длительной восстановительной работы отдыхает наконец-то и сам мозг. Тем, кто часто пробуждается в это время, стоит задуматься о работе нервной системы, так как это явный признак сбоя или хронического стресса.