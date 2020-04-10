 
 
Апрель 10th, 2020

Брак дочери Мэрил Стрип продержался 42 дня

Брак дочери Мэрил Стрип продержался 42 дня

Дочь кинозвезды Мэрил Стрип Грейс Гаммер подала на развод спустя 42 дня после свадьбы. Как сообщает издание Us Weekly, 33-летняя актриса Грейс, наиболее известная по телесериалу «Мистер Робот», и музыкант-клавишник Тэй Стрэтэйрн встречались около года и тайно поженились 10 июля 2019 года. Отец Тэя Дэвид Стрэтэйрн и Мерил Стрип играли мужа и жену в фильме «Дикая река».

Как стало известно, Гаммер подала на развод, указав в документах датой своего расставания с супругом 21 августа 2019 года.

Грейс Гаммер впервые появилась на экране в 1993 году, в фильме Стрип «Дом духов». Она играла в картинах «Ларри Краун», «Милая Фрэнсис», «Местный», в сериале «За пределами», четвертом сезоне «Американской история ужасов».

Отец Грейс — скульптор Дон Гаммер, за которого Мерил вышла замуж в 1978 году. У Грейс есть брат Генри, а также сестры Мэми и Луиза. Мэми в феврале прошлого года родила первенца — первого внука Мерил Стрип.

Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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