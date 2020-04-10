Апрель 10th, 2020

Apple создает революцию в области мобильной связи





Компания Apple тайно разрабатывает технологию спутниковой передачи данных на свои устройства в обход провайдеров и операторов сотовой связи. Проект находится на ранней стадии и может быть отменен, хотя глава компании Тим Кук проявил интерес к этой идее и счел данную разработку приоритетной.



Об этом проекте, над которым работают инженеры из Купертино, штат Калифорния, пишет в понедельник, 23 декабря, агентство новостей Bloomberg со ссылкой на собственные информированные источники.



В рамках проекта, результаты которого предполагается представить в течение ближайших пяти лет, инженеры разрабатывают телекоммуникационные спутники и технологию беспроводной передачи данных нового поколения, позволяющей Apple напрямую загружать прошивки и другую информацию на устройства пользователей – чтобы не зависеть от операторов-посредников. Также будущие спутники могут быть использованы для более точного отслеживания местоположения гаджетов.



Пока неясно, планирует ли Apple создать собственную группу спутников или ограничится созданием наземного оборудования для приема данных с существующих – Northrop Grumman Corp., Lockheed Martin Corp. и Boeing Co – и последующей передачи на мобильные устройства: представитель компании отказался комментировать ее планы.



В статье говорится, что команду разработчиков возглавляют аэрокосмические инженеры Майкл Трела и Джон Фенвик, которые ранее возглавляли Skybox Imaging – компанию спутниковой съемки. В 2014 году она была продана Google. Трела и Фенвик возглавили спутниковое направление, а спустя три года перешли на работу в Apple.