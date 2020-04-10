Apple и Google представили инструмент для отслеживания зараженных коронавирусом

Первая фаза проекта — это API, который учреждения общественного здравоохранения могут интегрировать в свои собственные приложения. Следующий этап — система отслеживания контактов на системном уровне, которая будет работать на устройствах под управлением iOS и Android.

Система использует передачу анонимного идентификатора на короткие расстояния с помощью Bluetooth. Эти сигналы представляют собой случайные цепочки чисел, которые другие близлежащие смартфоны сохраняют в памяти устройств.

Одна из главных мер по сдерживанию распространения коронавируса — отслеживание, она позволяет властям контролировать местонахождение инфицированных и остановить их контакты с другими людьми. Отслеживание контактов уже доказало свою эффективность во многих странах мира, но активисты считают, что это нарушает неприкосновенность частной жизни.