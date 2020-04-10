Апрель 10th, 2020

Антропологи наши у неандертальцев необычную способность

Фотографии неандертальского шнура, сделанные при помощи электронного микроскопа Brady et al. / Scientific Reports, 2020

Археологи доказали, что тонкий шнур, найденный на неандертальской стоянке во Франции, изготовлен путем прядения — он скручен из трех древесных волокон. Это дало ученым основания полагать, что неандертальцы, помимо прочего, умели считать до трех и различать право и лево. Их статья опубликована в журнале Scientific Reports.

Известные до сих пор древнейшие сохранившиеся образцы пряжи датируются 17–19 тысячами лет назад и ассоциируются с Homo sapiens (Охало в Израиле и пещера Ласко во Франции).

Описанный в новой работе шнур нашли на неандертальской стоянке Абри-дю-Мара в долине реки Ардеш на юго-востоке Франции. Контекст, в котором он обнаружен, датирован по другим находкам методом электронного парамагнитного резонанса и уран-ториевым методом от 41±2 тысячи лет назад до 52±2 тысячи лет назад. Фрагменты шнуров на этом месте находили и прежде, но они были слишком малы. Эта же находка имеет в длину 6,2 миллиметра, что позволило, изучив ее под микроскопом, выяснить, как именно шнур был изготовлен.

Исследователи во главе с антропологом Брюсом Харди (B. L. Hardy) из американского Кеньон-колледжа обнаружили, что он сделан из волокон, полученных с внутренней стороны коры какого-то дерева — предположительно, хвойного, но не той породы, которые ныне встречаются в окрестностях Абри-дю-Мара. Волокна были скручены в нити по часовой стрелке, а затем три нити в шнур — против часовой стрелки.

Шнур нашли приставшим к отщепу размером около 6 сантиметров. Ученые не уверены, получилось ли это случайно или же шнур и отщеп были частью единого орудия (например, шнуром отщеп мог быть прикреплен к рукоятке). Также не исключено, что шнур — остаток сумки типа авоськи, в котором отщеп переносили.

Как подчеркивают Харди и его коллеги, чтобы изготовить такой шнур, неандертальцы должны были обладать, помимо прочего, некоторыми арифметическими навыками и навыками пространственного мышления: различать три и два, крутку по часовой и против часовой стрелки, то есть право и лево. По их мнению, это является очередным подтверждением того, что неандертальцы по своим когнитивным способностям отличались от анатомически современных людей вовсе не так сильно, как принято считать.